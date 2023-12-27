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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: عدم الالتزام بتسجيل جميع الفروع يُعرض المكلف للعقوبات 

صدى البلد

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، بتسجيل جميع الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشآت فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها.

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الضرائب: بدء تطبيق سداد القيمة المضافة بالدولار في هذا الموعد

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وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن عدم التزام المنشآت بتسجيل جميع الفروع  يُعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويُعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع.

وشدد على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، مشيرًا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

وقال الدكتور فايز الضباعني إن التزام المنشآت بتسجيل جميع الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية. 

جدير بالذكر أن الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية: 
https://www.eta.gov.eg
قناة يوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 
https://www.youtube.com/@tax_egypt
صفحة “فيسبوك”: 
https://www.facebook.com/tax.egypt
تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
إنستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt

الخط الساخن للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات 16395

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

الضرائب قانون الضريبة القيمة المضافة

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