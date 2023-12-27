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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة الكبرى ليلا.. خريطة سقوط أمطار اليوم على محافظات الجمهورية.. تعرف عليها

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

الطقس اليوم .. نشرت هيئة الأرصاد، صورا للأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وتحديدا مناطق  ( مطروح - الضبعة - سيدى عبدالرحمن - العلمين ).

وقالت هيئة الأرصاد، إن السحب المتكونة خلال الطقس اليوم، سوف يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة، حيث من المتوقع  أن تشمل الأسكندرية وباقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن فرص الأمطار سوف تتقدم خلال الطقس اليوم، إلى المناطق الداخلية مساء لتصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى خفيفة على مناطق من شمال الصعيد. 

وكانت هيئة الأرصاد  الجوية، قالت إن الطقس اليوم، يشهد أجواء ماطرة على شمال البلاد، حيث تتأثر البلاد برياح شمالية شرقية رطبة يصاحبها منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا، يؤدى  إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، عن خريطة سقوط الأمطار خلال الطقس اليوم، كالتالي:

– الطقس اليوم.. أمطار متوسطة الشدة على ( الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد ) قد تكون غزيرة ورعدية مساء.

– الطقس اليوم .. أمطار خفيفه إلى متوسطة على ( مطروح - الغربية - الشرقية - المنوفية) تمتد مساء إلى مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )

– الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على مناطق من: ( الإسماعيلية - السويس -الفيوم- بنى سويف ).

وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الماطرة حتى غدا الخميس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12 درجة

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