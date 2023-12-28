بأقل من 4000 جنيه.. موبايل رائع من شاومي POCO يكتسح الأسواق

تم الإعلان عن هاتف POCO M6 5G الأسبوع الماضي للسوق الهندي، والآن أصبح الهاتف الذكي الاقتصادي متاحراً للشراء أخيراً في المنطقة. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول الأسعار والمواصفات .



الأسعار

كشفت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية عن طراز POCO M6 5G الجديد بإصدارين للتخزين. تبلغ تكلفة الإصدار 4GB + 128GB (حوالي 126 دولارًا أمريكيًا) أي ما يعادل 3800 جنيه مصري تقريبا، بينما يبلغ سعر طراز 6GB + 128GB (حوالي 138 دولارًا أمريكيًا)، أما إصدار 8GB + 256GB فيُدرج مقابل (حوالي 162 دولارًا أمريكيًا).

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المواصفات:

يتميز الهاتف الاقتصادي POCO M6 5G بشاشة كبيرة مقاس 6.74 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز ودقة HD+ توفر الشاشة ذروة سطوع 600 شمعة ومعدل استجابة للمس 180 هرتز.

الهاتف مزود بمعالج MediaTek Dimensity 6100+ ومزود بحزمة بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. توجد على مقدمة الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، بينما توجد على الظهر إعداد كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

يعمل POCO M6 5G على نظام التشغيل Android 13 مع واجهة MIUI 14 مخصصة مسبقًا.

يمكن شراؤه في خيارين للون، وهما أزرق أوريون وأسود جالكسي، تشمل الميزات البارزة الأخرى مقبس سماعة رأس 3.5 مم، ماسح ضوئي للبصمة مثبت على الجانب، فتح قفل الوجه بالذكاء، ودعم توسيع ذاكرة الوصول العشوائية الافتراضية حتى 8 جيجابايت، ومقاومة للرذاذ والغبار، وبلوتوث 5.3.

