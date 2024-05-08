الداخلية البريطانية تكشف سبب تعطل أنظمة البوابات الإلكترونية في المطارات

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه لا مؤشرات على أنشطة سيبرانية خبيثة وراء تعطل أنظمة البوابات الإلكترونية في المطارات.

وأضافت وزارة الداخلية أن البوابات الإلكترونية في المطارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة عادت للعمل مرة أخرى، لافتة "لا يوجد ما يشير إلى وجود نشاط إلكتروني ضار".

وتابعت قولها "بمجرد اكتشاف المهندسين لمشكلة أوسع في شبكة النظام في الساعة 19:44 مساءً الليلة الماضية، تم تفعيل استجابة طوارئ واسعة النطاق في غضون ست دقائق".

وأضاف: "نعتذر للمسافرين الذين تعرضوا للاضطراب ونشكر شركائنا، بما في ذلك شركات الطيران على تعاونهم ودعمهم".

وكانت الداخلية البريطانية قالت، اليوم الأربعاء، إن مشكلة تقنية أثرت على البوابات الإلكترونية في المطارات بجميع أنحاء البلاد.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، اصطفت طوابير طويلة في المطارات البريطانية مساء الثلاثاء، بما في ذلك مطار هيثرو، بعد أن عانت قوة الحدود في البلاد من مشكلة فنية على مستوى البلاد أثرت على مراقبة جوازات السفر.

وقالت المطارات الرائدة في بريطانيا، بما في ذلك هيثرو وجاتويك وستانستيد في الجنوب ومانشستر في شمال إنجلترا وإدنبره في اسكتلندا، إنها على علم بالمشكلة على مستوى البلاد وإن موظفيها يعملون مع مسؤولي قوة الحدود للمساعدة في حل المشكلة.

ووصف أحد المسافرين مسؤولي الحدود وهم يسارعون إلى معالجة حاملي جوازات السفر يدويًا.

وقال سام مورتر (32 عاما) الذي كان عائدا إلى مطار هيثرو بلندن من عطلة في سريلانكا: "كانت جميع البوابات الإلكترونية فارغة تماما وكان هناك الكثير من المشاهد الفوضوية".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نحن على علم بمشكلة فنية تؤثر على البوابات الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف “نعمل بشكل وثيق مع قوة الحدود والمطارات المتضررة لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن ونعتذر لجميع الركاب عن الإزعاج الذي تسببنا فيه”.

وتعطل نظام البوابات الحدودية الآلي في بريطانيا في مايو 2023، مما تسبب في طوابير طويلة وتأخير الركاب لعدة ساعات.

كما تعرض نظام الحركة الجوية في البلاد إلى الانهيار في أغسطس 2023 عندما عطلت مشكلة فنية خدمة الحركة الجوية الوطنية لعدة ساعات.