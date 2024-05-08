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رئيس التحرير
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حسن الرداد: شقيت وتعبت في مسيرتي الفنية.. وكان عندي سنوات «سعي» طويلة|فيديو

الفنان حسن الرداد
الفنان حسن الرداد

قال الفنان حسن الرداد، إنه كانت لديه خطة واضحة من صغره  لتحديد ماذا يريد منذ صغره في رحلة سمّاها رحلة "السعي" ولم تبدأ رحلته الفنية بمجرد الانتقال للعيش في القاهرة بل بدأت مبكراً في رحلات مكوكية للقاهرة دائماً وأنه بفضل التخطيط  تمكن من المشاركة في أول فيلم أثناء دراسته في المعهد في الفرقة الأولى في الفصل الدراسي الثاني.
وأضاف حسن الرداد خلال  لقاء على شاشة “ON": "أنا شقيت وتعبت منذ دمياط  أنا وصلت القاهرة  في عام 2006 التحقت بمعهد الفنون المسرحية لكن قبلها كانت هناك سنوات من العناء بدأت  بمحاولات للقاء المخرجين كنت باجي من دمياط مخصوص علشان أقابل المخرج، وأرجع وأحيانا المواعيد كانت تبوظ".
وأردف: "كان في أيام  كتيرة صعبة مريت فيها أيام السعي وتعلمت منها، أن كل حاجة ليها وقتها" 
وأوضح أن وفاة شقيقه عام 2003  أثرت عليه بشكل واضح، قائلاً: "عانيت أوي أيامها نفسيًا رغم تخطيطي من الصغر لما أهدف لتحقيقه".  
واصل: "وأنا صغير كنت عاوز ألعب كرة وفضلت ألعب من سن 2011  حتى انتهاء المراهقة  لكن شغفي ظل قائمًا بشكل فظيع، علشان ابقى ممثل مكنتش قادر أقاوم هذا الشغف وقررت الذهاب للقاهرة رغم أن المدربين حينها أخبروني أن مستقبلي جيد في مجال كرة القدم".
 

حسن الرداد كرة القدم دمياط الفنان حسن الرداد المعهد

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