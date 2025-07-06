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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل فريق مركز الخدمات الإلكترونية بالأعلى للجامعات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

استقبل  الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فريق من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور كريم عمارة نائب مدير المركز ، وذلك فى إطار زيارتهم للجامعة لاعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها من المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة رشا بدري استشاري مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية ومنسق المركز القومى للتدريب وإعداد القيادات ، والدكتورة نجلاء فكرى مدير مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، والأستاذة حنين عمرو بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية.
وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن الدور الذي يقوم به مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تطوير قدرات أعضاء هيئه التدريس والقيادات الأكاديمية والإدارية وطلاب الدراسات العليا ، وتحسين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والتعليمي للموارد البشرية داخل الجامعة، يأتي وفقا لرؤية واستراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030 نحو تحقيق تنمية مستدامة.
وأكد " الحيزاوي" حرص جامعة بنها من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي تبني تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب والتنمية البشرية المتكاملة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة على المستوى المحلي والإقليمي .
وخلال الزيارة قام فريق مركز الخدمات الإلكترونية المعرفية بزيارة مركز قدرات تنمية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة واطلع على الخدمات التى يقدمها المركز لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.

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