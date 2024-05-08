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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسن الرداد: مش شرط اللي دمه خفيف يعرف يقدم كوميديا وشخصيتي أقرب لها|فيديو

الفنان حسن الرداد
الفنان حسن الرداد

قال الفنان حسن الرداد، إنه منذ بدايته الفنية والدراسة فى معهد الفنون المسرحية تعلم أنواعاً مختلفة من الدراما، متابعًا: "يمكنني أن أقدم أكثر من حاجة مختلفة فى التمثيل سواء كوميدي أو أكشن، وهكذا، وكان فى السابق هناك تخصص فى تقديم الدراما، ولكن كنت حريصًا من البداية على تقديم أنواع مختلفة في الدراما".


وأضاف حسن الرداد خلال لقاء على شاشة “ON": "أنا شخصيتي بتحب الهزار والضحك والمعهد فادني في التنوع، لأننا بنقدم أنواع مختلفة من الدراما لقيت نفسي بعمل كذا حاجة ومش شرط اللي دمه خفيف في الحقيقة يعرف يقدم كوميدي".

وتابع: "قدمت عملاً رومانسياً ثم قررت التوقف عنه لأني لا أرغب فى تقديم الرومانسي فقط بعيدًا عن فكرة ضمان النجاح.. وبعمل مخاطرة بأن أقدم أنواعاً مختلفة خاصة فى السينما والأمر فى السينما صعب لارتباطه بالإيرادات".
وأردف: "فيه نوعية أفلام بتجيب إيرادات خاصة الأكشن والكوميدي ولكن الفارق معايا هو التنوع من أجل التنوع بين الرومانسي والكوميدي والأكشن.. وشخصيتي قريبة للأعمال الكوميدية من خلال الهزار والضحك والبساطة".

حسن الرداد معهد الفنون المسرحية الفنان حسن الرداد الدراما التمثيل

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