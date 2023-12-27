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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبق اتهامه في 22 قضية.. ضبط سائق بحوزته 7.5 كيلو مخدرات بكفرالشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت المباحث الجنائية بكفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط سائق له معلومات جنائية، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش والهيروين والشابو.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المدعو ع.ج 37 سنة، 37 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة دسوق، له معلومات جنائية، سبق اتهامه فى 22 قضية.

وألقى القبض على المتهم، وبحوزته 5 كيلو و500 جرام من مخدر الحشيش، وكيلو و500 جرام من مخدر الهيروين، و500 جرام من مخدر الشابو.

وجرى تحريز المضبوطات، وأخطرت جهات التحقيق.

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