أحمد حسن يكشف موعد حسم مشاركة الشناوي مع الأهلي أمام فيوتشر بنهائي السوبر

نشر الإعلامي أحمد حسن ، نجم منتخب مصر السابق ، تصريحات محمد الشناوي قبل لقاء فيوتشر في كأس السوبر المصري .

وكتب أحمد حسن ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر، أكد قائلا: نعرف جيدًا قيمة وأهمية مباراة السوبر، خاصة إنها ستجمعنا بفريق محترم ‏ومنظم للغاية، ويسير بشكل مميز منذ بداية الموسم، وقد استعدينا جيدا للمواجهة على الرغم من ضغط المباريات مؤخرًا».

الأهلي درس المنافس بشكل جيد، وسوف يقدم اللاعبين كل ما لديهم خلال المباراة، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا لهم ‏في تحقيق الفوز والعودة بكأس البطولة.‏

بدأت تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، ومازال هناك 24 ساعة لحسم الأمور بشكل نهائي، وبشكل عام كلنا نساند الـ 11 لاعبا ‏في التشكيل، وقد تعودنا أن نضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار، وسوف ندعم كل من يشارك خلال المباراة.‏ ".

الطبية التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

وكتب أمير هشام، عبر حسابه على “فيسبوك”: "طبيب الأهلي يعلن: الأشعة والفحوصات أثبتت إصابة محمد الشناوي بشد خفيف في العضلة الخلفية وإصابة ياسر إبراهيم بشد خفيف في العضلة الضامة، وبدأ الثنائي في تنفيذ برنامج تأهيلي اليوم".