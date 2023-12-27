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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كارثة 10 أضعاف ما يحدث في غزة.. أحمد موسى يكشف نبأ صادما على الهواء

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن ما يحدث في السودان كارثة 10 أضعاف ما يحدث في قطاع غزة، ولكن العالم ينصب على فلسطين وما يحدث فيها بسبب إسرائيل، وإذا تم ترك إسرائيل مثلما هي في الوقت الحالي ستشهد تقسيما جديدا وهو أمر في بالغ الصعوبة. 

أحمد موسى يتحدث عن أزمة السودان 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن السودان تشهد أزمة ضخمة ويوجد 8 ملايين نازح في السودان، و1.5 مليون شخص تركوا السودان منهم 400 ألف شخص دخلوا إلى مصر. 

وتابع أحمد موسى، إن الوضع في السودان كارثي، والسلطات المصرية نجحت في إجلاء 18 طالبا وطالبة وبعض أولياء الأمور، ويوجد عمليات قتل واغتصاب وعمليات نهب وسرقات غير عادية، ويحصلون على كل شيء تحت تهديد السلاح، ويوجد جرائم تُرتكب في حق الشعب السوداني والعالم لا يرى تلك الجرائم. 

واستكمل، أن العالم مطالب بالتحرك لإنقاذ السودان، إذ أن السودان هي أكبر كارثة تواجه العالم في الوقت الحالي، وأكبر نزوح حدث في العالم في السودان في الوقت الحالي. 

وأشار إلى أن الخارجية المصرية طالبت المصريين بترك السودان فورًا، “أي حد عاوز يروح السودان مش دلوقتي، يوجد عمليات قتل جماعي واغتصاب وأمور لا يتحملها عقل”. 

السودان أزمة السودان فلسطين قطاع غزة أحمد موسى صدى البلد

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