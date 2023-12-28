إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل مقترح جديد للتهدئة في غزة

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية اليوم، تفاصيل مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح قدمته تل أبيب وواشنطن.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه "بموجب الاقتراح الإسرائيلي الأمريكي، ستنسحب إسرائيل في المرحلة الأولى من المناطق المأهولة بالسكان، وفي الوقت نفسه ستدخل المزيد من المعدات الطبية إلى القطاع".

وأضافت "في المرحلة الثانية ستطلق حماس سراح النساء وجثث جنود وبعد ذلك سيستعد الجيش الإسرائيلي لإقامة خطوط جديدة في قطاع غزة"، لافتة إلى أنه ستلي ذلك مفاوضات بشأن تبادل الأسرى.

في المقابل، يستعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبدء جولة جديدة إلى الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، لعقد مباحثات بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، بحسب ما أورد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وعرب.

وستكون هذه الزيارة الرابعة لبلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط، والخامسة إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة. وتعد هذه الزيارة جزءاً من سلسلة زيارات يجريها كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى المنطقة، من أجل التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية والشركاء الإقليميين بشأن الأزمة.

ورجحت مصادر "أكسيوس" أن يبدأ بلينكن زيارته إلى إسرائيل، الجمعة، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه "ليس لديها أي إعلان بشأن هذه الزيارة".

وأشار مسؤول أميركي إلى أن قائمة الدول التي ستشملها جولة بلينكن غير نهائية، وقد تطالها بعض التغييرات.