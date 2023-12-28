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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتيسير الحركة المرورية.. الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار بشوارع القليوبية ..صور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شركة المياه فى الدفع بالسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة وأسفل الكباري والأنفاق حتى لا تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين.


وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم انتشار معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة، موضحا أنه تم التشديد على ضرورة التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة فى مجابهة الأمطار وجعلها دومًا على أهبة الاستعداد، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمعات المياه بها.
 

وأوضح مجاهد، أنه تم رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، لافتا إلى أنه بلغ إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار نحو 239 معدة متنوعة المهام، من المقرر أن يتم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى 3226 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 22 محطة، ومحطات رفع الصرف الصحى 193 محطة.


وقد شهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس سقوط أمطار غزيرة على المحافظة، مع انتشار مكثف الغيوم فى سماء المحافظة، وانخفاض درجات الحرارة.


من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

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القليوبية الاجهزة التنفيذية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحى شفط مياه الأمطار

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