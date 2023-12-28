صحة الدقهلية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسبا لتقلبات الطقس

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفع درجة الاستعداد في جميع الأقسام بالمستشفيات بخاصة الاستقبال، والأقسام الحرجة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد منذ صباح اليوم الخميس

وشدد مكين، على وجود الأطباء في النوبتجية ومضاعفتها إذا لزم الأمر، ووجود الفرق الإشرافية ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وتيسير أي صعوبات.

كما شدد وكيل الوزارة، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو إصابات أو زيادة في أعداد المترددين إثر تلك التغيرات، والتأكيد على كفاية الأرصدة من الأدوية ومخزون الأكسجين، والمستلزمات وبنوك الدم.