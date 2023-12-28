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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع رفع نواتج الأمطار في 12 مركزًا ومدينة |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

يستمر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته الدقيقة واللحظية لرفع نواتج الأمطار في 12 مركزًا ومدينة والتي بدأها المحافظ بالجولات الميدانية فور سقوط الأمطار على المحافظة ليلًا واستمرت الجولات حتى الصباح.

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حيث يستكمل المحافظ متابعته من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة مياه الأمطار أولا بأول في حي أول وثان ومركز طنطا وحي أول وثان ومركز المحلة الكبرى ومركز ومدينة كفر الزيات، مركز ومدينة بسيون، مركز ومدينة قطور، مركز ومدينة سمنود، مركز ومدينة زفتى، وفي القرى والشوارع الجانبية ،عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا للوقوف على ما يتم خلال عملية رفع مياه الأمطار.

وأكد المحافظ خلال متابعته على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي آثار ناتجة.
ووجه محافظ الغربية بنشر سيارات ومعدات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار، مؤكدا على سرعة الانتهاء من الأعمال، لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددا مستمرا من المواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس والمواقف.

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كما أكد رحمي على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.
ويهيب محافظ الغربية عموم مواطني المحافظة بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية وأعمدة الإنارة والضغط العالي، توخى الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء. ويناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالتوصيات والتحذيرات لضمان سلامتهم وأمنهم.

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الجدير بالذكر ان محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية موسعة منذ سقوط الأمطار ليلا لما بعد منتصف الليل وممتده على مدار اليوم للتأكد من رفع نواتج الأمطار بالمحافظة.

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