ضمن أنشطة التوكاتسو.. يوم رياضي لطلاب المدرسة اليابانية المصرية بكفر الشيخ| صور

نظمت المدرسة المصرية اليابانية في بيلا بمحافظة كفر الشيخ، يوماً رياضياً «اندوكاي»، وذلك في إطار أنشطة التوكاتسو التي تنفرد به المدرسة وتعمل على بناء شخصية الطفل لمواكبة التطورات ومسايرة العصر.





جاء ذلك تحت إشراف وبحضور الدكتورة ولاء الدري، مدير إدارة المدرسة، والخبير الياباني مستر كوجا، ومتابعي التوكاتسو أيمن شعبان، وإكرامي أبو زيد وأحمد محسن، ونداء محمد، وأولياء الأمور.

وتضمن اليوم الرياضي UNDOkAI عروضاً افتتاحية وألعاباً تنافسية، وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين رياضياً، وكلمة مديرة المدرسة الدكتورة ولاء الدري التي وجهت الشكر للحضور على دعمهم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة على حسن التنظيم والإعداد.

جانب من الأنشطة

جانب من الأنشطة

جانب من الأنشطة

جانب من الأنشطة

جانب من الأنشطة

جانب من الأنشطة

جانب من الأنشطة

جانب من الأنشطة

جانب من الأنشطة