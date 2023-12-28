البنك الزراعي: هدفنا تحسين مستوى معيشة الفلاح وتحقيق حياة كريمة لأهالي الريف

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أننا نعمل على تقديم حوافز تشجيعية لدعم صغار الفلاحين المربين، مشيرا إلى أن رأس الماشية الواحدة في مشروع مزارع الألبان تنتج 35 كيلو في اليوم.

وقال فاروق، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحسين سلالات الماشية للعمل على زيادة الإنتاج من الألبان.

توجيهات رئاسية

وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه جار توقيع بروتوكول مع مؤسسة مصر الخير لدعم صغار المزارعين والمربين، مؤكدا أن هدفنا تحسين مستوى معيشة الفلاحين وتحقيق حياة كريمة لأهالي الريف بتوجيهات رئاسية.