رئيس البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة "أيد بأيد" لدعم الأسر الأكثر احتياجا

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مبادرة “أيد بأيد”، لدعم الأسر الأكثر احتياجا تمت في كافة المحافظات، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تهدف لتجهيز الشباب والفتيات لتيسير زواجهم، ونتمنى أن تكون على مدار 4 مرات سنويا.

وقال فاروق، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه قدمنا مساهمات غذائية للأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع وزارة التضامن بالمحافظات، مؤكدا أنه أسقطنا ديون الفلاحين المتعثرين ضمن توجيهات القيادة السياسية.





وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه ربطنا القروض المقدمة بالإنتاج بعد إنهاء مشكلة القروض الدوارة، مؤكدا أنه أعدنا هيكلة قروض الثروة الحيوانية لتشجيع المربين على الإنتاج.

فدان القصب الواحد

وأشار علاء فاروق إلى أنه نقدم سلف زراعية تصل لـ 24 ألف جنيه على فدان القصب الواحد.