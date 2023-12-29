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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبدالجواد : كولر بيطبطب على مصطفى شوبير

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن لقطة لمارسيل كولر مدرب الأهلي  مع مصطفى شوبير عقب فوز الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : بيطبب على مصطفى شوبير" 😍👏 إبراهيم عبد الجواد هيقولك على لقطة هتشوفها لأول مرة لكولر بعد مباراة السوبر .


انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل  ٢-٢.

فوز الأهلي فوز الاهلي علي فيوتشر كولر اداء مصطفي شوبير

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