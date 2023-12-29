علي الفيل يشتبك مع جمهور الأهلي وتدخل قوي من علاء ميهوب لإنهاء الأزمة..تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن اشتباك علي الفيل لاعب مودرن فيوتشر، مع جمهور الأهلي وتدخل قوي من علاء ميهوب لانهاء الأزمة بعد فوز الاهلي بالسوبر المصري امام فيوتشر .

وكتب حتحوت عبر حسابه بموقع فيسبوك: الماتش يكشف واقعة لم تظهر أمام شاشات التلفاز بين علي الفيل وجماهير الأهلي.. وتدخل قوي من علاء ميهوب ينهي الأزمة سريعًا .

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.