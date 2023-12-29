العامة للاستعلامات: الاقتصاد المصري حقق نمواً رغم كل تحديات الفترة الماضية

قال عبدالمعطي أبو زيد المستشار الإعلامي الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الدولة حققت نسبة نمو تصل إلى 3.8%، خلال العام المالي 2023/2022.



وأضاف عبدالمعطي أبو زيد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد: والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني: ”كنا نتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.2%، متابعا: الاقتصاد المصري تعرض لضغوط خارجية شديدة، خلال السنوات الماضية".



واسترسل: تعرض الاقتصاد لأزمة كورونا، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على التجارة الدولية.

وأوضح أن التطورات في منطقة الشرق الأوسط أثرت أيضا، بشكل قوي على الدولة، سواء الأزمة في السودان أو العدوان الإسرائيلي في غزة.