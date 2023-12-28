خبير: الاستثمار المباشر خفف حدة الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري

قال حسام عيد المحلل الاقتصادي، إن الاستثمار المباشر أحد أوجه الاستثمار التي يتكون منها الاقتصاد المصري، وهو عبارة عن ضخ الأموال المستثمرة في القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التعديلات الأخيرة على القانون المنظم للاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري جاءت في إطار اهتمام الدولة الكبير بالقطاع المالي غير المصرفي، الذي شهد توسعًا كبيرًا خلال العام الجاري، وكان بطل المرحلة في تخفيض حدة الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الاستثمار المباشر شهد توسعة في كافة مجالاته سواء التمويل متناهي الصغر، أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوق المال المصري بصفة عامة وخاصة البورصة المصرية.

وأشار إلى أن الاستثمار المباشر كان قائد برنامج الطروحات الحكومية وكان له رد فعل إيجابي الاقتصاد وزيادة الناتج القومي الإجمالي المصري.