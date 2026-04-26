ضبط 4 أصحاب مخابز استولوا على 38 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

حملات تموينية

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط أصحاب 4 مخابز بطنطا وكفرالزيات وقطور، استولوا على 38 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تحرك تنفيذي

وتم تحرير محاضر بوقائع المخالفات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.