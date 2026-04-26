مياه البحر الأحمر تناشد المواطنين الإبلاغ عن غرف الصرف الصحي المكشوفة

أكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل أن الشركة تقوم بتغيير أغطية الصرف الصحي التالفة والغير امنه لسلامة المواطنين

حيث قامت فرق التشغيل والصيانة والصرف الصحي بالشركة بتغطية غرف الصرف الصحي التي يوجد بها أغطية تالفة أو مكشوفة باغطية GRB

وكان رئيس الشركة قد وجه مسئولي الصرف الصحي والتشغيل والصيانة بتنفيذ خطة مرور دورية بكافة المناطق للتأكد من سلامة أغطية الصرف الصحي ورصدها وعدم وجود أي غرف صرف صحي أو غرف محابس مكشوفة حرصا على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال

ومن جهة اخري ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر المواطنين للابلاغ الفوري عن أي أغطية غرف صرف صحي أو غرف محابس مكشوفة أو تالفه للتعامل الفوري معها من خلال فرق التشغيل والصيانة