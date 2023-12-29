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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب التنسيقية: البرلمان اهتم خلال 2023 بالجوانب الاقتصاد والاجتماعية

البرلمان المصري
البرلمان المصري

قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن برلمان 2023 كان يتميز بالمزيد من العمل المكثف في المحاور المختلفة ، خاصة في الجانب التشريعي والرقابي.

 

وأضاف محمد اسماعيل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي ، أنه تم مناقشة وإقرار أكثر من 188 مشروع، خلال 56 جلسة في دور الانعقاد الثالث.


واسترسل: النواب عملوا بجهد لإدخال تعديلات مهمة على القوانين والتشريعات ليكون لدنيا بنية تشريعية وقانونية متطابقة.


وأكمل: البرلمان المصري اهتم خلال عام 2023 بالجوانب الاقتصاد والاجتماعية، مع وجود الأزمات العالمية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.

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