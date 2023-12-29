نائب التنسيقية: البرلمان اهتم خلال 2023 بالجوانب الاقتصاد والاجتماعية

قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن برلمان 2023 كان يتميز بالمزيد من العمل المكثف في المحاور المختلفة ، خاصة في الجانب التشريعي والرقابي.

وأضاف محمد اسماعيل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي ، أنه تم مناقشة وإقرار أكثر من 188 مشروع، خلال 56 جلسة في دور الانعقاد الثالث.



واسترسل: النواب عملوا بجهد لإدخال تعديلات مهمة على القوانين والتشريعات ليكون لدنيا بنية تشريعية وقانونية متطابقة.



وأكمل: البرلمان المصري اهتم خلال عام 2023 بالجوانب الاقتصاد والاجتماعية، مع وجود الأزمات العالمية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.