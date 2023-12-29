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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط جسم مجهول داخل بولندا من اتجاه أوكرانيا

صدى البلد

قال مسؤولون بولنديون إن جسما جويا مجهولا دخل المجال الجوي لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي من اتجاه أوكرانيا اليوم الجمعة، في الوقت الذي شنت فيه روسيا واحدة من أكبر هجماتها خلال الليل في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وحسب رويترز، قالت قيادة العمليات على منصة التواصل الاجتماعي في الصباح دخل جسم جوي مجهول الأجواء، ومنذ لحظة تجاوزه الحدود حتى اختفائه الإشارة تم رصده من قبل رادارات منظومة الدفاع الجوي للبلاد.

وأضاف وفقا للإجراءات المعمول بها، قام قائد العمليات للقوات المسلحة بحشد القوات والموارد المتاحة تحت تصرفه.

وذكرت قناة 'تي في ريبابليكا' الخاصة أن البحث عن الجسم كان يجري بالقرب من بلدة هروبيسزو في جنوب بولندا. ولم تتمكن رويترز من تأكيد هذه المعلومات على الفور.

وقال كرزيستوف كومورسكي، حاكم منطقة لوبلين، لقناة أكس: أنها تلقت معلومات تفيد بظهور جسم على الرادار بالقرب من هروبيسزو، وليس مؤكد بأنه سقط داخل منطقة البولندية.

وأكد الجيش الأوكراني إن روسيا استهدفت أوكرانيا بـ 158 طائرة بدون طيار وصواريخ خلال الليل، مستهدفة البنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية والعسكرية.

ضرب صاروخ أوكراني طائش قرية برزيفودوف البولندية في جنوب بولندا في نوفمبر 2022 في حادثة أثارت مخاوف من امتداد الحرب في أوكرانيا عبر الحدود.

وتم العثور على جسم عسكري في غابة قريبة من قرية زاموسك بالقرب من مدينة بيدغوشتش الشمالية في أبريل الماضي.

وقال مسؤولون بولنديون إن خدمات الطوارئ، بما في ذلك الشرطة ووحدات الجيش التطوعي، أنها تمشط المنطقة، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان الجسم قد سقط على الأراضي البولندية. 

ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء دونالد تاسك مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية في منتصف النهار بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش).

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