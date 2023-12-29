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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشاف عقار جديد يعالج مرض الزهايمر

الزهايمر
الزهايمر

يعد الزهايمر من أكثر أمراض العصر الحديث انتشارا خاصة بين كبار السن، وليس له علاج نهائي حتى الآن.

اكتشف فريق من العلماء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) عقارًا جديدًا قد يكون قادرًا على علاج مرض الزهايمر.

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ووفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل"يسمى العقار "BPN1477" وهو يعمل عن طريق تثبيط مسار إشارات يسمى "مسار Wnt".

يعتقد العلماء أن مسار Wnt يلعب دورًا مهمًا في تطور مرض الزهايمر و عندما يكون مسار Wnt مفرط النشاط، فإنه يؤدي إلى تراكم بروتين الأميلويد في الدماغ و هذا تراكم البروتينات هو أحد السمات المميزة لمرض الزهايمر.

في تجربة أجريت على الفئران، أدى إعطاء BPN1477 إلى تقليل تراكم بروتين الأميلويد في الدما غ كما أدى إلى تحسين الذاكرة ووظائف المعرفية الأخرى لدى الفئران وعلاج الزهايمر.

لا يزال BPN1477 قيد التطوير، ولكن نتائج التجربة الأولية واعدة وإذا ثبت أن الدواء آمن وفعال في البشر، فقد يكون علاجًا جديدًا لمرض الزهايمر.

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