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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السعودي يعلن قرارا عاجلا بشأن اللاعبين المحترفين

صدى البلد

يشهد الموسم المقبل 2024-2025 في الدوري السعودي للمحترفين، ارتفاعًا في عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 لاعبين، بزيادة عن العدد الحالي الذي يسمح بتسجيل 8 لاعبين أجانب فقط في قوائم الأندية خلال الموسم الحالي 2023-2024. 

وأتاح الاتحاد السعودي للأندية، تسجيل 10 لاعبين أجانب في القائمة الرئيسية، مع إمكانية تقديم 8 لاعبين فقط في قائمة كل مباراة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قرار تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا بدلاً من العدد السابق الذي كان 30 لاعبًا، اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2024-2025. 

ويتيح هذا التعديل لكل نادٍ، تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، مع مراعاة شروط محددة تتعلق بتحديد أعمار اللاعبين والحق في تسجيل لاعب واحد محترف من مواليد المملكة العربية السعودية.

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