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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالونة.. احتفال غريب من على البليهي لاعب الهلال في الدوري السعودي| شاهد

على البليهي
على البليهي

استمر علي البليهي مدافع الهلال في إثارة الجدل، باحتفالاته المثيرة مع كل هدف يسجله مع "الزعيم"، وآخرها أمام الفيحاء.

وسجل البليهي هدفه الأول مع الهلال في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة ضمن الجولة 19، ليقود الزعيم للفوز 2-0.

 

 

وفاجأ البليهي الجماهير الليلة باحتفال مثير كعادته، حيث أخرج "بالون أزرق" ووضعه في فمه، على طريقة احتفال لاعب فريق تشيلسي نكونكو.

وخرج فريق الهلال بفوز ثمين وصعب أمام ضيفه الفيحاء الذي أجبره على الغياب عن التسجيل حتى الدقائق الأخيرة، إذ نجح علي البليهي مدافع الفريق الأزرق في افتتاح أهداف فريقه قبل أن ينجح ميتروفيتش في تعزيز التقدم عن طريق ركلة جزاء.

خرج الهلال بنقاط المواجهة ورفع رصيده إلى 53 نقطة قبل فترة التوقف الطويلة لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد صمت طويل لفريق الفيحاء ونجاحه بالحفاظ على شباكه من هجمات الهلال، تمكن المدافع علي البليهي من تسجيل الهدف الأول في المباراة من كرة لعبها على مرتين الأولى برأسه قبل أن يكملها بقدمه نحو الشباك، ليكسر صمت المباراة الطويل بلا أهداف.

وتحصل محمد البريك على ركلة جزاء مع الدقيقة التاسعة في الوقت بدل الضائع، تقدم لها الصربي ميتروفيتش وركنها بنجاح داخل شباك الفيحاء.

أما الفيحاء فقد واصل الابتعاد عن نغمة انتصاراته وتجمد رصيده عند النقطة 19، رغم المستويات الفنية المميزة التي قدمها الفريق، وظهر حارسه الصربي فلاديمير ستوكوفيتش ببراعة أمام هجمات الهلال قبل خروجه متأثراً بالإصابة في الشوط الثاني.

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