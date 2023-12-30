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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل المدافعين.. رسالة من محمد بركات إلى محمود علاء

بركات
بركات

حرص محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على توجيه رسالة إلى محمود علاء، لاعب نادي الزمالك، طالبه فيها بالتركيز داخل الملعب فقط.

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وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمود علاء وجوده مهم مع الزمالك، هو من أفضل المدافعين في مصر، بشرط أن يكون في حالته الفنية والبدنية بنسبة 100%".


وأضاف: "على محمود علاء أيضًا أن يركز داخل الملعب فقط.. هو من أفضل المدافعين المصريين لا جدال في ذلك، وأنا أحبه على المستوى الشخصي".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يركز محمود علاء في الملعب، وألا يتشتت بما يشغله من أمور خارج الملعب مثل الجماهير وغيرها".

محمد بركات مصر النادي الأهلي نادي الزمالك

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