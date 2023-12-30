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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تمدد الحظر على تصدير الأرز إلى يونيو 2024

صدى البلد

أعلنت الحكومة الروسية اليوم السبت تمديد الحظر على تصدير الأرز وحبوب الأرز حتى 30 يونيو 2024.

وقال البيان الصادر عن الحكومة الروسية، إنها قررت تمديد الحظر المؤقت على تصدير الأرز وحبوب الأرز حتى 30 يونيو 2024"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف البيان، أنه تمت الموافقة على حصص تصدير الحبوب وزيت عباد الشمس والدقيق من المناطق الروسية الجديدة معفاة من الرسوم الجمركية.

يشار إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق الروسية لهذه المنتجات، وفي وقت سابق، قررت الحكومة الروسية تمديد الحظر على تصدير بذور اللفت حتى 29 فبراير 2024.

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