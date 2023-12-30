المرصد السوري: ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات البوكمال إلى 19 شخصا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد قتلى التفجيرات الليلية التي شهدتها سوريا في منطقة البوكمال على الحدود مع العراق، إلى 19 شخصا.

وأشار المرصد إلى أن القتلى بينهم 4 سوريين و6 عراقيين.

ورجح المرصد أن ضربات جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود السورية العراقية.

وقبل قليل، أفاد المرصد السوري، بأن 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة مطار حلب الدولي، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى على الفور.

وفي وقت سابق، أوضح المرصد السوري، أن منطقة البوكمال في سوريا، شهدت 9 غارات جوية على الأقل استهدفت مواقع عسكرية، في محافظة دير الزور الحدودية.

وأضاف المرصد أن الضربات استهدفت شحنة أسلحة من العراق ومخزن للذخيرة.