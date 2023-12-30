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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي : اختموا السنة بالتوبة إلى الله .. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

ناشد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المسلمين بأن يختتمون العام الحالي بالتوبة، معقبًا: "اللي مش هيختم السنة بتوبة مفيش حد هيقدر يساعده يوم القيامة".

النشرة الدينية..خالد الجندي: الرئيس السيسي يدعم أهل القرآن .. الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا غدا الجمعة

خالد الجندي: الرئيس السيسي يدعم أهل القرآن

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " وَأَنِیبُوۤا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن یَأۡتِیَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَٱتَّبِعُوۤا۟ أَحۡسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن یَأۡتِیَكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةࣰ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ"، مشددًا على أن العذاب يأتي بغتة عندما يأتي النوم بغتة، واصفًا الحديث عن شعور الميت بوفاته  قبل 40 يومًا بـ الهجص، معقبًا: "دي كرامات بعض الأولياء مالناش دعوة بيها".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن كل من ماتوا لم يكونوا يعلموا أن هذه أخر أكله أو أخر مشوار أو أخر شربة أو أخر اجتماع.

 

 

خالد الجندي يوم القيامة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية العام الجديد

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