خالد الجندي: الرئيس السيسي يدعم أهل القرآن

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين، قائلا: "أشكر الدولة المصرية على عنايتها بكتاب الله، وأشكر رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظه الله لما أولاه من احترام وتوقير لأهل القرآن".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "بشكر كمان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي لا يكف عن الإبداع أو الإنشاء لكل ما هو نافع ومفيد في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم والارتقاء بأهل القرآن".

وتابع: "وزير الأوقاف وجه في كلمته 3 رسائل مهمة أولها تخص تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة، والشكر على رعاية المسابقة، والتي بلغت جوائزها 8 ملايين جنيهات"، لافتا إلى أن الرسالة الثالثة كانت بشأن إقامة المسابقة في العاصمة الإدارية الجديدة بداخل مسجد مصر أكبر مركز إسلامي في قارة إفريقيا.

وأكد أن المسابقة أزالت شعور التهميش الذي طالما شعر به أي شيخ يعمل في حقل الدعوة الإسلامية، خلال العصور السابقة، مرددا: " الآن وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح لدينا ضهر يدعم وباب مفتوح للحث على المزيد من الجهد والتطوير".