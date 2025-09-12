قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل خلطة المحشي.
طريقة عمل خلطة المحشي
المكونات:
• 2 كوب رز مصري مغسول ومصفى
• 2 حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعم
• حزمة بقدونس مفروم
• حزمة شبت مفروم
• حزمة كزبرة خضراء مفرومة
• بصلة كبيرة مفرومة
• 4 فصوص ثوم مهروس
• 3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
• ½ كوب زيت نباتي
• ملح + فلفل أسود + كمون + شطة حسب الرغبة
الطريقة لعمل خلطة المحشي:
1 في طبق كبير، نخلط الرز مع البقدونس والشبت والكزبرة والطماطم والبصل والثوم.
2 نضيف صلصة الطماطم والزيت والملح والفلفل والكمون والشطة.
3 نقلب الخلطة جيدًا حتى تتجانس المكونات.
4 تستخدم مباشرة لحشو الكوسة أو الباذنجان أو ورق العنب أو أي نوع محشي تفضلينه.