قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل خلطة المحشي.

طريقة عمل خلطة المحشي

المكونات:

• 2 كوب رز مصري مغسول ومصفى

• 2 حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعم

• حزمة بقدونس مفروم

• حزمة شبت مفروم

• حزمة كزبرة خضراء مفرومة

• بصلة كبيرة مفرومة

• 4 فصوص ثوم مهروس

• 3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

• ½ كوب زيت نباتي

• ملح + فلفل أسود + كمون + شطة حسب الرغبة

الطريقة لعمل خلطة المحشي:

1 في طبق كبير، نخلط الرز مع البقدونس والشبت والكزبرة والطماطم والبصل والثوم.

2 نضيف صلصة الطماطم والزيت والملح والفلفل والكمون والشطة.

3 نقلب الخلطة جيدًا حتى تتجانس المكونات.

4 تستخدم مباشرة لحشو الكوسة أو الباذنجان أو ورق العنب أو أي نوع محشي تفضلينه.