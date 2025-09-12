لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

من أهم مواصفات النظام الغذائي لمرضى الكلى هو خفض نسبة الصوديوم، حيث يمكن أن يسبب تراكم الصوديوم والسوائل في الجسم عدداً من المشاكل، مثل تورم الساقين، وارتفاع ضغط الدم، وضيق التنفس، وتراكم السوائل حول القلب والرئتين.

ويمكن تجربة هذه النصائح البسيطة لخفض الصوديوم في النظام الغذائي:

1-تجنب ملح الطعام والتوابل المرتفعة في الصوديوم، مثل ملح البحر، وملح الثوم، وصلصة الصويا.

2-طهي الطعام في المنزل، لأن معظم الأطعمة السريعة مرتفعة في الصوديوم.

3-تجربة التوابل العشبية بدلاً من الملح.

4-تجنب الأطعمة المعلبة قدر الإمكان.

5-قراءة الملصقات عند الشراء واختيار الأطعمة المنخفضة في الصوديوم.

6-غسل الأطعمة المعلبة مثل الفول، واللحوم، والأسماك، والخضروات المعلبة بالماء قبل تقديمها.

المصدر ديلى ميرور