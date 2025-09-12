قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
اقتصادي: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات تاريخية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إسرائيل تتهم قطر بإيواء قادة حماس ومجلس الأمن يدين استهداف الدوحة
ترامب يقلل من خطورة اختراق المسيّرات الروسية لأجواء بولندا
تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية
سعر الذهب اليوم 12-9-2025
السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

حنان توفيق

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن وزارة البيئة قامت بالتعامل الفوري مع واقعة العثور على تمساح حي مربوط الفم بمياه البحر بمنطقة أبوتلات بالإسكندرية، حيث تمت السيطرة عليه وتسليمه إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

وكانت وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحى العجمى، يفيد بعثور عمال شاطئ أبوتلات على تمساح حي يبلغ طوله نحو متر واحد يطفو بمياه البحر ومربوط الفم بشريط محكم. 

وفور ورود البلاغ، وقد أصدرت الدكتورة منال عوض توجيهاتها بسرعة التعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة الموقف أولًا بأول.

لا يعيش في البحار المالحة 

وأوضحت د. منال عوض أن التمساح النيلي لا يعيش في مياه البحر، ومن المرجح أنه تمت تربيته بشكل غير قانوني من قبل أحد المواطنين، وعند زيادة حجمه أو الرغبة في التخلص منه تم إلقاؤه إما في مصرف “أبوتلات” الزراعي المتصل بالبحر أو مباشرة في مياه البحر.

واضافت د. منال عوض انه تم تمشيط منطقة مصب مصرف ابو تلات علي البحر من خلال الباحثين بجهاز شئون البيئة بفرع الإسكندرية والتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن وزارة البيئة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن بيع الحيوانات البرية والمزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثارها، بما يضمن حماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي.

وتهيب وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، وتجنب الصيد غير المشروع أو تربية الكائنات البرية دون الحصول على الموافقات اللازمة، نظرًا لأهميتها للتوازن البيئي وحياة الإنسان، فضلًا عن التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما خصصت الوزارة للتواصل والإبلاغ عن أي محاولات صيد أو اتجار غير مشروع رقم الواتس آب 01222693333، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

تمساح بمياه البحر بمنطقة أبوتلات بالإسكندرية وزيرة التنمية المحلية مربوط الفم الحفاظ على الحياة البرية الدكتورة منال عوض

