أثار الذعر بأبوتلات.. القصة الكاملة للعثور على تمساح بالإسكندرية

شهد شاطئ أبوتلات 2 غرب الإسكندرية، ظهور تمساح صغير طوله متر ونصف تقريبا، في واقعه غريبة تشهدها شواطئ العجمي و البحر المتوسط.

الواقعة أدت لحالة من الذعر بين رواد الشاطئ المتواجدين عليه بعد ظهور التمساح بالقرب من الشاطئ وبدا كأنه يحاول الخروج من المياه .

الأمر الذي دفع منقذي وغطاسي الشاطئ للنزول فورا و الإمساك به بعد عدة محاولات خاصة وأنه كاد أن يعض أحدهم لكنه تمكن من الإمساك به بحرفية ووضعه في "شوال" .

تفاصيل اصطياد التمساح

وكشف أحمد السفروت منقذ وغطاس بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، تفاصيل اصطياد تمساح نيلي ظهر في شاطئ ابوتلات.

وقال السفروت لقد تفاجأت أثناء وجودي علي برج المراقبه شاهدت حركه غريبه في الماء وحالة ذعر بين رواد الشاطئ، واعتقدت أنها سمكه كبيرة و نزلت من البرج.

وأضاف السفروت، عندما اقتربت من الماء اكتشفت انه تمساح و شكله غربب، وحاولت أكثر من مره اصطياده وكان يفلت مني إلى أن تمكنت من إمساكه من ذيله، و حاول مهاجمتي، ولكن تمكنا أنا وزميلي من وضعه في “شيكارة” والخروج به.

تسليم التمساح إلى الشرطة

وتوجه مسئولو شواطئ العجمي والقطاع الغربي إلى شاطئ ابوتلات 2 ومعهم الحماية المدنية وجري إخطار البيئة والأجهزة المعنية لتمشيط الشاطئ والشواطئ المجاورة للبحث عن تماسيح أخري قد تكون موجودة و التحقيق في الواقعة وكيف وصل التمساح إلى مياه البحر.

وجري تسليم التمساح الي جهاز شئون البيئة في قسم شرطة الدخيلة بمحضر رسمي وجري تسليمه الي حديقة الحيوان ليوضع في بيئته الطبيعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن وزارة البيئة قامت بالتعامل الفوري مع واقعة العثور على تمساح حي مربوط الفم بمياه البحر بمنطقة أبوتلات بالإسكندرية، حيث تمت السيطرة عليه وتسليمه إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

إجراءات عاجلة من وزارة البيئة

وكانت وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحى العجمى، يفيد بعثور عمال شاطئ أبوتلات على تمساح حي يبلغ طوله نحو متر واحد يطفو بمياه البحر ومربوط الفم بشريط محكم.

وفور ورود البلاغ، أصدرت الدكتورة منال عوض توجيهاتها بسرعة التعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة الموقف أولًا بأول.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التمساح النيلي لا يعيش في مياه البحر، ومن المرجح أنه تمت تربيته بشكل غير قانوني من قبل أحد المواطنين، وعند زيادة حجمه أو الرغبة في التخلص منه تم إلقاؤه إما في مصرف “أبوتلات” الزراعي المتصل بالبحر أو مباشرة في مياه البحر.

وأضافت الدكتورة منال عوض انه تم تمشيط منطقة مصب مصرف ابو تلات علي البحر من خلال الباحثين بجهاز شئون البيئة بفرع الإسكندرية والتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن وزارة البيئة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن بيع الحيوانات البرية والمزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثارها، بما يضمن حماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي.

وأهابت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، وتجنب الصيد غير المشروع أو تربية الكائنات البرية دون الحصول على الموافقات اللازمة، نظرًا لأهميتها للتوازن البيئي وحياة الإنسان، فضلًا عن التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن شاطئ ابوتلات 2 قد شهد حالات غرق جماعي لفتيات دار ضيافة جوية من محافظة سوهاج وتسبب في غرق 7 من بينهم 3 شباب في واقعه هزت الرأي العام و أدت لغلق الشاطئ عده أيام ثم غلق باقي شواطئ العجمي قبل أن يعاود فتح الشواطئ مره أخري.