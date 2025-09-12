قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

يحارب أمراضا خطيرة.. 10 فوائد لـ البرقوق

رنا عصمت

يعتبر البرقوق أحد الفواكه متعددة الألوان والفوائد الصحية المذهلة، حيث يحتوي على كميات وفيرة من العناصر الغذائية و الفيتامينات و المعادن و البروتينات المفيدة للصحة. 

يحتوي البرقوق وهو من فصيلة الخوخ على فيتامينات A وC كما أنه مصدر غني بالألياف الطبيعية ويوفر للجسم مضادات الأكسدة اللازمة، هذا بالإضافة إلى احتوائه على كمية مناسبة من أحماض النياسين والبانتوثنيك الهامة للجسم.

 ولا تقتصر فوائد  البرقوق على الصحة العامة للجسم، إنما ثبتت فائدته الكبيرة على البشرة و الشعر، وإليكم فيما يلي 10 فوائد مذهلة يضفيها البرقوق على الشعر والبشرة، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.

فوئد البرقوق الصحية..

1- محاربة علامات الشيخوخة يحتوي البرقوق على كميات وفيرة من البيتا كاروتين والفيتامينات التي تساعد الجسم في منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد وفقدان المرونة، فهذه الثمرة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة تساعد في تحسين الدورة الدموية وتقلل الالتهابات وتحافظ على نضارة البشرة. وللتمتع ببشرة شابة ومتألقة، ينصح باستعمال قناع البرقوق بشكل يومي.

2- التقليل من ندبات حب الشباب لاحتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، يساعد البرقوق على تخفيف الندبات الناجمة عن حب الشباب وتجديد خلايا الجلد عن طريق زيادة تدفق الدم

3- الحماية من أضرار أشعة الشمس توفر مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس، كما تحمي الجلد من التلف نتيجة التعرض لأشعة الشمس والتي تؤدي إلى خشونة الجلد وجفافه.

4- التمتع ببشرة شابة ونضرة تناول عصير البرقوق يومياً أو استخدامه كقناع للوجه، يمنحك بشرة شابة ونضرة، حيث يساعد في زيادة إنتاج خلايا الجلد الجديدة، مما يتيح لك بشرة ناعمة ومشرقة.

5- علاج البقع الداكنة استخدام البرقوق كقناع للبشرة يساعد في التخلص من البقع الداكنة والتي تصبغ الجلد نتيجة الإفراط في التعرض للشمس.

6- تعزيز مرونة الجلد تناول البرقوق بشكل يومي يساعد في تحسين مرونة الجلد وتحسين مظهره، عن طريق زيادة إنتاج مركبي هيدروكسي وهيدروكسي ليزين واللذين يلعبان دورا أساسيا في الحفاظ على شباب البشرة، وذلك بفضل احتوائه على كمية وفيرة من فيتامين C

7- إزالة النمش نظراً لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، يساعد البرقوق في منع ظهور النمش أو البقع البنية الداكنة في الوجه، كما يساعد على تجديد مظهر الوجه عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين في الجسم. يزيد رونق وتألق الشعر

8- التمتع بشعر قوي نظرا لاحتوائه على كمية لا بأس بها من فيتامين E والبروتينات، يمنح البرقوق القوة لشعرك كما يوفر له الحماية ضد التلف والتساقط.

9- إزالة قشرة الرأس فيتامين C الموجود في البرقوق يخلص شعرك من قشرة الرأس عن طريق تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس وبصيلات الشعر لتبقى بصحة جيدة، وبالتالي حماية الشعر من التساقط. وللحصول على الفائدة القصوى من البرقوق، يتم فرمه دون بذور لتكوين عجينة لينة لتدليك فروة الرأس بها ثم غسلها بالماء البارد.

10- المحافظة على لون الشعر يساعد البرقوق أيضا في المحافظة على اللون الأصلي للشعر ومنع ظهور الشيب المبكر.

