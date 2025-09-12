رسالة ماجستير حول التبرئة في مصر القديمة بآثار القاهرة

شهدت كلية الآثار بجامعة القاهرة اليوم الأحد مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "التبرئة في مصر القديمة منذ بداية عصر الانتقال الثالث وحتى نهاية العصر البطلمي – دراسة لغوية دينية"، للباحثة ميريهان ياسر محمود، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

جرت المناقشة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سلوى أحمد كامل أستاذ الآثار والديانة المصرية القديمة ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، والدكتورة نيللي محمد صابر المدرس بقسم الآثار المصرية بالكلية مشرفا مشاركا، كما شارك في لجنة المناقشة كل من الدكتورة علا محمد فؤاد العبودي أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية بالكلية عضوا مناقشا، والدكتور محمد رجب سيد أستاذ اللغة المصرية القديمة المساعد بقسم الآثار بكلية الآداب جامعة المنيا عضوا مناقشا.

وتناولت الرسالة في فصولها الأربعة مفهوم التبرئة من خلال المصادر اللغوية منذ عصر الانتقال الثالث وحتى نهاية العصر البطلمي، ثم مفهوم التبرئة في العالم الآخر، ودلالات التبرئة في الفكر الديني، وصولا إلى دراسة آلهة التبرئة والانتصار، ثم الخاتمة والنتائج.

وفي مستهل الجلسة استعرضت الباحثة بإيجاز أهم محاور رسالتها، قبل أن تفتح اللجنة باب المناقشة العلمية والتفصيلية. وفي ختام المناقشة قررت اللجنة منح الباحثة درجة الماجستير في الآثار المصرية القديمة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وذلك وسط حضور العديد من أساتذة الكلية وطلاب الماجستير والدراسات العليا.