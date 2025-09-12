بحضور الأنبا ميخائيل.. تخريج الدفعة الأولى من دبلومة سيكولوجية الإدمان والتعافي

نظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من دبلومة سيكولوجية الإدمان والتعافي التي أطلقتها تحت شعار: "الحرية تبدأ من الداخل" وذلك في المقر البابوي بالقاهرة.

الحرية تبدأ من الداخل

شهد الاحتفالية نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة ومقرر اللجنة، إلى جانب نخبة من الآباء الكهنة والخدام والأطباء والخبراء، وبمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الشريكة، أبرزها: الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، المجلس القومي للصحة النفسية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وزارة الشباب والرياضة، كاريتاس مصر، مستشفى الثقة، مستشفى الانتصار، ومكتب فن إدارة الحياة.

تمثل هذه الدبلومة ثمرة جهد أكاديمي ورعوي امتد على مدار ١٨ شهرًا، موزعة على خمسة مستويات علمية متدرجة، وتهدف إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على تقديم خدمات الوقاية، والدعم النفسي، والتأهيل، والتمكين للمتعافين من الإدمان. كما تأتي متسقة مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان وخفض الطلب، ومتكاملة مع المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» و «100 مليون صحة».

تضمنت الاحتفالية عرض تقرير مصور عن أنشطة اللجنة خلال عامي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، وكذلك عرض مشروعات وقائية نفذها الدارسون في عدة محافظات، وشهادات حيّة لخريجي الدبلومة عبّرت عن كيفية تحويل المعرفة إلى مهارة، والمهارة إلى خدمة فاعلة على أرض الواقع في الكنيسة والمجتمع.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الضيوف والشركاء وأعضاء اللجنة، إلى جانب أوائل الخريجين الذين جسّدوا رسالة الكنيسة في أن تكون ملاذًا آمنًا للنمو والشفاء، وصون كرامة الإنسان وتعزيز طاقاته.