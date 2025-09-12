قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
اقتصادي: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات تاريخية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إسرائيل تتهم قطر بإيواء قادة حماس ومجلس الأمن يدين استهداف الدوحة
ترامب يقلل من خطورة اختراق المسيّرات الروسية لأجواء بولندا
تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية
سعر الذهب اليوم 12-9-2025
السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يقلل من خطورة اختراق المسيّرات الروسية لأجواء بولندا

ترامب
ترامب
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن دخول طائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لبولندا قد يكون نتيجة "خطأ غير مقصود"، في تعليق هو الأول له على الحادثة التي أثارت قلقاً واسعاً داخل حلف شمال الأطلسي.

 وقال ترامب للصحفيين: "ربما كان ذلك نتيجة خطأ، لكن في جميع الأحوال، أنا لست راضياً عن أي شيء في هذا الوضع".

وكانت وارسو قد أعلنت أن أكثر من عشر طائرات مسيّرة روسية اخترقت أجواءها الشرقية ليلة الثلاثاء – الأربعاء، ما دفعها إلى فرض قيود مشددة على الملاحة الجوية في المناطق الحدودية.

 وأكدت بولندا أن هذا الخرق لا يمكن تفسيره سوى كعمل متعمد من جانب موسكو، بينما سارعت روسيا إلى نفي نيتها استهداف أي أراضٍ بولندية، مكتفية بالقول إنها "لن تخوض في تفاصيل إضافية".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً الجمعة لبحث ملابسات الحادث، وذلك بطلب من عدة دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا والدنمارك واليونان وسلوفينيا. 

ويأتي هذا التحرك بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال مقاتلات فرنسية لحماية الأجواء البولندية، في إشارة إلى تضامن أوروبي واضح مع وارسو.

وفي سابقة خلال الحرب الروسية – الأوكرانية، ذكرت مصادر بولندية أن قواتها أسقطت عدداً من المسيّرات المخترقة، وهو ما اعتبره مراقبون أول مواجهة مباشرة بين إحدى دول الناتو والقدرات الجوية الروسية. 

كما أكد قائد في الحلف الأطلسي أن الحادثة تثير تساؤلات جدية بشأن جاهزية الناتو للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة، وسط مخاوف من أن تتحول إلى "نقطة اختبار" لمدى صلابة التحالف.

من جهته، وصف الرئيس البولندي كارول نافروتسكي الحادث بأنه "استفزاز روسي هدفه قياس قدرتنا على الرد"، مشيراً إلى أن بلاده تتعامل مع الأمر بأقصى درجات الحذر، لكنها لن تسمح بتهديد سيادتها. 

وأضاف أن بلاده ستعمل مع حلفائها لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي وتطوير خطط استجابة أسرع لأي اختراقات مستقبلية.

ويرى محللون أن ما حدث قد يعجّل بفرض عقوبات جديدة على موسكو، خاصة مع ضغوط متزايدة من قادة غربيين يشككون في جدية روسيا بشأن جهود السلام في أوكرانيا.

 كما أن الحادث يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة توسيع مظلة الدفاع الجوي للناتو لتشمل المزيد من أنظمة التصدي للمسيّرات، في وقت يتنامى فيه الاعتماد على هذه التكنولوجيا في ساحات الصراع.

