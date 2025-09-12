ابنة أشرف عبد الباقي: محظوظة إنك أبويا

وجّهت زينة عبد الباقي ابنه الفنان اشرف عبد الباقي رسالة إلى والدها بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت زينه صور تجمعها مع والدها عبر حسابها الشخصي إنسجرام، وعلقت قائلة: "كل سنة وانت طيب يا أحلى أب في الدنيا، أنا محظوظة جدا إن ربنا رزقني بأب زيك انت من أغلى أصحابي اللي بروحلهم في كل حاجة كبيرة وصغيرة

كان حلم بالنسبالي إننا نشتغل مع بعض، وأخيرا الناس هتشوف قد إيه انبسطنا في التجربة دي سوا.. بحبك اوي ".



الفنان أشرف عيد الباقي من مواليد 11 سبتمبر عام 1963.

نبذة عن حياة أشرف عبد الباقي

درس الفنان أشرف عبد الباقي فى كلية تجارة عيد شمس، ثم ألتحق فى المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ عبد الباقي نشاطه الفني منذ دراسته فى الجامعة حيث شارك فى العديد من المسرحيات مع فرق الهواة وفرقة كلية تجارة والتى كانت وقتها من أقوى الفرق الفنية على مستوى الجمهورية.