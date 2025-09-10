قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أشرف عبد الباقي: سعيد بتكريمي في معرض بغداد الدولي للكتاب وأعود الأحد المقبل.. خاص

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أحمد إبراهيم

يتواجد الفنان أشرف عبد الباقي حاليا فى بغداد حيث يتم تكريمه ضمن فعاليات معرض الكتاب هناك.

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص لصدى البلد: سعيد بتكريمي في معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين. 

وأضاف أشرف عبد الباقي: من المقرر أن أعود يوم الأحد القادم لاستكمال أعمالى التى أقوم بتصويرها فى الفترة المقبلة. 

وقد طرحت منصة Watch it البوستر الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، الذي يعرض قريبًا عبر المنصة، وهو من إخراج زينة عبد الباقي.

أشرف عبد الباقي يكشف ترشيح ابنته لإخراج العمل 

وقد كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن حقيقة ترشيح ابنته زينة الى إخراج مسلسل “ولد بنت شايب” والذى يقوم حاليا بتصويره تمهيدا لعرض خلال الفترة المقبلة. 

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص لصدى البلد : لم أرشح ابنتى زينة لتتولى إخراج مسلسل ولد بنت شايب وجاء الترشيح من قبل إحدى أعضاء فريق الإنتاج فى الشركة المتحدة. 

وأوضح أشرف عبد الباقي : قمنا بترشيح عدد من المخرجين فى البداية ولم يكن اسم ابنتى مطروحا وبعدها تم اختيارها والتواصل معها بناء على ترشيحهم.

وأشار أشرف عبد الباقي : سعيد بالتعاون مع زينة كونها مخرجة مميزة وتعاونت معها من قبل فى فيلم “مين يصدق” والذى حقق نجاحا كبيرا. 

"ولد بنت شايب” يجمع بين الأجيال

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions  على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

المسلسل من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني و اخراج زينة اشرف عبد الباقي.

