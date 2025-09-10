الموت فرقهم.. نجمات عشن فقد خطيبهن قبل ساعات من الزواج

عاش عدد من النجمات لحظات مأساوية وصعبة بعد فقدان خطيبهن وقبل ساعات من الزواج، لتتحول حياتهن من حالة الفرحة إلى حزن شديد، وربما سيطر عليهن حالة اكتئاب.

ولعل آخر من ذقن مرارة الفقد مريم عامر منيب بعد رحيل خطيبها عمرو ستين.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجمات.

مريم عامر منيب

نشرت مريم عامر منيب تعليقا عبر “إنستجرام”، تنعى فيه خطيبها عمرو ستين قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة اللّٰه حبيبي وكل حاجة في حياتي خطيبي عمرو ممدوح ستين.. ستقام صلاة الجنازة غدًا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات - السادس من أكتوبر”.

وأضافت مريم عامر منيب: “اللَّهُمَّ ارحمه رحمةً واسعة، واغفر له، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللَّهُمَّ نقّه من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله”.

مريم عامر منيب وعمرو ستين

هدى الأتربي

بينما انهارت الفنانة هدي الأتربي على الهواء، بعد حديثها عن خطيبها المتوفى قائلة: “لما روحنا ندفنه كنت واقفة جنب القبر بتاعه وكنت بعيط، وقولتله إنت خلتني أعيش أسوأ إحساس في حياتي بس مكنتش متخيلة إني هعيش الأسوأ بعد وفاتك”.

حورية فرغلي

قالت الفنانة حورية فرغلي، خلال لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “بوضوح”، إن خطيبها توفي قبل الزفاف بيوم واحد، ما أصابها بحالة من الاكتئاب ترتب عليها عزوفها عن الزواج.

وقالت حورية عنه: “شفت الحب مرة واحدة في حياتي سنة 2002، خطيبي اللي مات كان 175 كيلو، ورغم مرضه كنت بشوفه أحلى راجل في الدنيا”.

إنجي سلامة

بينما تعرضت الفنانة إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إلى أزمة نفسية بعد وفاة خطيبها، حيث كتبت تدوينة طويلة، نصحت من خلالها البعض ممن يتعرضون لاختبارات صعبة، كيف يتعاملون معها.

وقالت إنجي سلامة: "أنا بكتب الكلام ده وأنا مش قادرة أكتب حاجة بس قلت ممكن يكون في أي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم وأنا بفكر نفسي قبلكم والله.. كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس إنه اختبار كبير أوي وصعب بس ربنا قال: (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون).. يعني أنا كلي لله وراجعة له علشان الواحد يفتكر إنه في الآخر ملوش غير ربنا وكلنا في الآخر راجعين له مهما قلوبنا تعلقت بأشخاص او أشياء".

وأضافت: "سيدنا يعقوب لما قالوا له إن ابنه سيدنا يوسف توفي قال: (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون)، الصبر الجميل مش معناه إن مفيش حزن هو كان حزين جدا على يوسف وأخوه.. بس يكون فيه رضا.. في ناس وقت البلاء ممكن تقول ليه يا رب عملت فيا كده أو اشمعنى أنا ويقول أنا صابر بس ده مش معنى الصبر إني أكون معترضة على قضاء الله".

ونصحت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، متابعيها ومحبي الفنان الشاب، وقالت: "دايما خلي شكوتك لله واتكلم معاه من قلبك.. ربنا سميع قريب ودود مجيب زي ما سيدنا يعقوب قال كمان (إنما أشكوا بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون).. أي ابتلاء إنت بتعدي بيه دلوقتي ليه آخر وليه جزاء وهتشوف جزاء الصبر ده في الدنيا والآخرة بس خليك راضي بقضاء الله، ربنا قال: (سيجعل الله بعد عسر يسرا) ده وعد".

وتابعت: "الصبر معناه إني راضية وعارفة إن في جزاء كبير أوي وفي خير (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون).. وقت البلاء ممكن تلاقي ناس كتير حواليك ربنا بعتهم لك يهونوا عليك لكن مفيش حد في إيده حاجة بجد غير الله وماحدش هيبقى حاسس بوجعك غيره (ليس لها من دون الله كاشفة) (أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء)".

وأكدت أن الله أعلم بالخير لكل شخص، وأنه مع البلاء، يُنزل الله لطف وصبر يجعل الشخص يتعرف على الله على بشكل.

وتابعت: "يمكن ربنا مايجمعكش باللي بتحبه في الدنيا لحكمة هو يعلمها وهو العليم الحكيم لكن يجمعنا بيهم في الجنة في الحياة الحقيقية اللي مافيهاش ولا حزن ولا تعب ولا مرض ولا فراق.. أي حد فقد شخص عزيز خليك عارف إن مش دي النهاية هو بس انتقل قبلك بشوية لحد ما انت كمان تخلص رسالتك في الأرض ومهما طال الوقت فهو برضه قصير في الآخر هنقول ده أكنه كان يوم أو أقل كمان".