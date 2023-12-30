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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيكاراغوا تعتقل 4 قساوسة وتكثف حملة القمع على الكنيسة الكاثوليكية

الشرطة في نيكاراجوا
الشرطة في نيكاراجوا

اعتقلت شرطة نيكاراجوا 4 قساوسة آخرين في وقت مبكر من يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 12 خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفقًا لعضو رفيع المستوى في الكنيسة الكاثوليكية مطلع على الأمر ووسائل إعلام محلية.

وبدأ رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا، الذي يحكم الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى منذ عام 2007، حملة قمع على الكنيسة الكاثوليكية والمعارضين السياسيين.

وقال المصدر إن الكهنة ميكيل مونتيري وجيراردو رودريجيز وراؤول زامورا، بالإضافة إلى المونسنيور ميغيل مانتيكا، ابن إحدى أغنى العائلات في نيكاراغوا، اختطفوا من منازلهم.

وقال المصدر الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام 'إنهم جميعا من أبرشية ماناغوا'.

ولم تستجب الحكومة والشرطة في نيكاراجوا لطلب التعليق. كما أوردت صحيفة لا برينسا، إحدى آخر الصحف المتبقية في البلاد، أنباء عن اعتقال أربعة قساوسة.

ومن بين المعتقلين في وقت مبكر من يوم السبت كاهنان – مونتيري وزامورا – اللذان فتحا أبواب أبرشيتهما أمام طلاب جامعتين تعرضتا لهجوم من قبل الحكومة في عام 2018.

وفي المجمل، تم اعتقال 12 كاهنًا والأسقف إيسيدرو مورا في الأيام الأخيرة. وفي أغسطس 2022، ألقي القبض على الأسقف رولاندو ألفاريز وحكم عليه بالسجن لمدة 26 عامًا.

منذ احتجاجات 2018، اتهم أورتيجا القساوسة بتنظيم أنفسهم وتدبير انقلاب. وكان الأساقفة قد طالبوا الرئيس بالعدالة لمن ماتوا خلال الاحتجاجات وإجراء انتخابات مبكرة.

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