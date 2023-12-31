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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غضب عارم بسبب حفلة عيد الميلاد داخل مستشفى يوناني

صدى البلد

تثير فيديوهات تظهر فرق الرعاية الصحية الطبية وهم يرقصون في المستشفى اليوناني ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. تم تداول الفيديو الذي يصور أطباء مرتدين الزي الرسمي وهم يرقصون ويصفقون بأيديهم أمام موسيقيين يغنون ويلعبون على الجيتار وتم نقل مريض مريض على سرير متحرك في الخلفية. 

أثار الفيديو غضبًا كبيرًا بعدما قام نائب حزب المعارضة اليوناني سيريزا، بافلوس بولاكيس، بمشاركته على صفحته الشخصية على موقع X السابق (تويتر) يوم الجمعة. وقد أعلنت وزارة الصحة عن إجراء تحقيق داخلي في الحادثة بعد انتشار الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ووفقًا لتقرير نيوز 24/7، جرى الحدث في 20 ديسمبر في مستشفى أثينا العام "كورجيالينيو-بيناكيو"، وتم تنظيمه من قبل الإدارة. تلقى الموظفون دعوات مكتوبة وإلكترونية للحضور إلى منطقة الاستقبال في المبنى المركزي لحفلة عيد الميلاد مع بوفيه وموسيقى شعبية حية خلال ساعات العمل.

بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة أنه سيتم إجراء تحقيق داخلي في الحادثة. وقبل ذلك، لم يكن هناك أي ردة فعل من السلطات، وفقًا لتقرير نيوز 24/7.

وفي مقابلة مع التلفزيون المحلي، شرحت المتحدثة باسم العاملين في المستشفى، فولا جورجاكي، الوضع. وزعمت أن مثل هذا الاحتفال يُقام كل عام، حتى خلال فترة عمل بولاكيس في وزارة الصحة، 

وقالت جورجاكي إن موقع الحدث لم يكن في قسم الطوارئ وإن العاملين الطبيين رقصوا فقط على أغنيتين، وأن المريض الذي كان يحمل على سرير متحرك "طلب المرور"عبرت الفيديوهات التي تظهر فرق الرعاية الصحية الطبية وهم يرقصون في المستشفى اليوناني عن غضب كبير من قبل الجمهور. 

تم تداول الفيديو الذي يصور أطباء يرتدون الزي الرسمي وهم يرقصون ويلعبون بأيديهم أمام موسيقيين يغنون ويلعبون على الجيتار، بينما يتم نقل مريض على سرير متحرك في الخلفية. أثار الفيديو غضبًا كبيرًا بعد أن قام نائب حزب المعارضة اليوناني سيريزا، بافلوس بولاكيس، بمشاركته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة أنها ستجري تحقيقًا داخليًا في الحادثة. وقبل ذلك، لم تتلقَ السلطات أي تفاعل أو ردة فعل حول هذا الأمر.

وفقًا للتقارير، جُرِى الحدث في مستشفى أثينا العام "كورجيالينيو-بيناكيو" في 20 ديسمبر، وتم تنظيمه من قِبَل الإدارة. تلقى الموظفون دعوات كتابية وإلكترونية لحضور حفلة عيد الميلاد في منطقة الاستقبال بالمبنى المركزي مع تقديم بوفيه وموسيقى شعبية حية خلال ساعات العمل.

التواصل الاجتماعي البكتيري إجراء تحقيق

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