تفشي العدوى البكتيرية في المملكة المتحدة.. مرتبطة بأنواع معينة من الجبن

حذر خبراء الصحة قبل عدة أيام من أن بعض منتجات مجموعة "ميرس كيركهام" قد تكون ملوثة ويجب سحبها من الأسواق كإجراء احترازي، بعدما أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة عن وفاة شخص في اسكتلندا بسبب إصابته بالبكتيريا القولونية العقدي (E. coli)، وذلك عقب تفشي للعدوى البكتيرية في المملكة المتحدة مرتبطة بأنواع معينة من الجبن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، لم يتضح بعد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تناول الطعام الملوث بالبكتيريا.

وأعلنت شركة "ميرس كيركهام" أنها قامت بسحب منتجاتها الجبنية من السوق وطلبت من العملاء اتباع الإرشادات الرسمية، وتقوم السلطات بإجراء تحقيقات لمعرفة وجود روابط مشتركة بين الحالات المصابة والأجبان المستدعاة.

وأفادت الهيئة الصحية البريطانية (UKHSA) بأن شخصًا واحدًا في اسكتلندا توفي بسبب العدوى، ولم تقدم تفاصيل مثل العمر أو الجنس أو وجود حالات صحية أخرى مرتبطة به.

وأكدت الهيئة أن هناك 30 حالة مؤكدة من الإصابة بالبكتيريا القولونية العقدي المنتجة لسموم شيقا (STEC) تم الإبلاغ عنها في إنجلترا واسكتلندا منذ نهاية يوليو.

وشملت هذه الحالات أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات و81 عامًا، وبعضهم تطلبت رعاية في المستشفى.

يمكن أن تتفاوت أعراض الإصابة بالبكتيريا القولونية العقدي المنتجة لسموم شيقا من الإسهال الخفيف إلى آلام البطن الشديدة والقيء والإسهال الدموي. وفي حوالي 15% من الحالات، يمكن أن تؤدي العدوى إلى تطور متلازمة النشاط الدموي للكلى (HUS) - وهو حالة خطيرة وتهدد الحياة تؤثر بشكل رئيسي على الكلى وقد تؤدي إلى الوفاة. حذرت هيئة المعايير الغذائية والهيئة الصحية البريطانية الجمهور من تناول الأجبان التالية.

وتنتشر عدوى البكتيريا القولونية العقدي (STEC) من خلال عدة طرق مختلفة، وليس فقط عن طريق الطعام الملوث. يمكن أن ينتقل المرض من خلال الاتصال المباشر مع حيوان مصاب أو من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب.

طلبت آمي دوجلاس، مديرة الحوادث في قسم العدوى الجهاز الهضمي وسلامة الغذاء في الهيئة الصحية البريطانية، من الناس اتخاذ التدابير اللازمة.

وقالت: "إذا كانت لديك إسهال وقيء، يمكنك اتخاذ خطوات لتجنب نقل العدوى إلى الأسرة والأصدقاء خلال فترة الأعياد. ستساعد غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ واستخدام منتجات تحتوي على مبيض على وقف انتشار العدوى.. لا تقم بتحضير الطعام للآخرين إذا كان لديك أعراض أو لمدة 48 ساعة بعد توقف الأعراض".