انفـ.جار في الزايده .. تامر حسني يكشف الحالة الصحية لنجله آدم

تصدر الفنان تامر حسني محركات البحث الساعات الماضية بسبب مرض ابنه والذي كشف عنه مؤخرا معبرا عن شكره لجمهوره الذي دعا لابنه بالشفاء العاجل.

https://youtube.com/shorts/Lj5aEbYYfj8

وكتب تامر حسني عبر حسابه على الفيسبوك أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني اللي جاتلي منكم هنا و على تليفوني و تليفونات كل المحيطين بيا هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي

https://youtube.com/shorts/Lj5aEbYYfj8