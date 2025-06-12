11 مصابا.. النيابة تعاين موقع تصادم ميني باص ونقل على محور الضبعة

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع تصادم سيارتين "ميني باص ونقل" أعلى محور الضبعة لإجراء المعاينة اللازمة وبيان ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بانتداب لجنة من المرور لمعاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته.

ورجحت المعاينة الأولية أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق سيارة ميني باص فاصطدمت بالسيارة الأخرى، وتسببت في وقوع المصابين.

وأصيب 11 شخصا، صباح اليوم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى محور الضبعة بالقرب من الطريق الإقليمي بمحيط الكيلو 15 تجاه مطروح، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالحادث وعليه انتقلت فرق من المرور إلى موقع الحادث مدعمة بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للحصول على الخدمة الطبية العاجلة.

وأسفر الحادث عن إصابة11 شخصا جراء الحادث، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.