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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تحيه لكل إمرأة مؤثرة.. رسالة إلهام شاهين في المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية

الهام شاهين
الهام شاهين
يارا أمين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور من أثناء تواجدها في حفل المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، معبرة عن سعادتها وفخرها بالانضمام للحفل.

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: “حفل المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، تحيه لكل إمرأة مؤثره فى مجتمعها، إعلاميه أو صحفية أو فنانه أو دبلوماسيه أو سياسيه، تشرفت بلقائهن جميعا فى حفل رائع بحضور الساده و السيدات الوزراء و السفراء، و شرفنا بالحضور معالى سفير مصر بالعراق أحمد سمير”.

وتألقت إلهام شاهين، فى الحفل بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود الفرعونى من تصميم سيف العبيدى.

وتتميز إلهام شاهين  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


مسلسل سيد الناس 

وكانت آخر اعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل سيد الناس الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .


قصة مسلسل سيد الناس 

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهما.

إلهام شاهين المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية إنستجرام مسلسل سيد الناس ماراثون رمضان ٢٠٢٥

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